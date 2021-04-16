Мошенники обманули автостраховщиков на 8 млн тенге

Схемы придумывал организатор группы.

В Алматы действовала группа мошенников - она незаконно получала компенсации от автостраховщиков за фиктивные ДТП, сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, по семи авариям злоумышленники успели получить 8,5 млн тенге за якобы "тяжкие деформации" авто.

Организатор группы разрабатывал схемы и находил подставных людей. Мошенническая схема состояла из нескольких этапов. Сначала мошенники обращались в страховую компанию, подавали документы об авариях. Затем на счет выдуманных "пострадавших" поступали выплаты. После злоумышленники обналичивали их. Эти поддельные документы были оформлены в 2019, 2020 годах, а свои счета злоумышленники открывали в разных банках города, – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Точное число подобных "аварий" еще предстоит установить.

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