Михаил Ефремов впервые за полгода увиделся с женой

Ранее мешали разные обстоятельства.

Недавно у актера, наконец, состоялось свидание с родственниками, а в ближайшее время к нему приедут и адвокаты, передает zakon.kz.

По информации "Стархит", с момента этапирования в колонию в ноябре Михаил Ефремов не имел возможности видеться с родными из-за ограничений, связанных с пандемией. Когда актера в феврале привозили в Москву для участия в следственных действиях, он очень надеялся встретиться в СИЗО с женой. Но не успел, так как был отправлен обратно в Белгородскую область.

Недавно в ИК-4 эти самые свидания, наконец, разрешили, и артиста смогла навестить супруга — Софья Кругликова. До этого Ефремов поддерживал регулярную связь с родственниками при помощи писем и по телефону.В ближайшее время к Михаилу намерены отправиться его адвокаты.

Будем подписывать и затем подавать кассационную жалобу. Условия содержания моего подзащитного устраивают, насколько мне известно, со здоровьем у него проблем нет, все хорошо. Работает, но есть и свободное время, в целом жизнь там в человеческих условиях, - сообщил изданию представитель актера.

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