Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Казахстане изменили госорганы, ответственные за выдачу некоторых лицензий

Фото: kapital.kz 16 апреля 2021, 14:36

Постановление вводится в действие с 7 мая 2021 года.

Правительство Казахстана 14 апреля 2021 года внесло изменения в некоторые свои решения, передает zakon.kz.

В частности, согласовывать деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров будут Министерство здравоохранения и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Ранее эти полномочия принадлежали Министерству национальной экономики и Министерству по инвестициям и развитию.

Комитет промышленной безопасности МЧС РК определен лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.

Ранее лицензиаром был Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.

Постановление вводится в действие с 7 мая 2021 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Сколько налогов незаметно платят казахстанцы каждый день
Сегодня в Казахстане отмечают День Козы Корпеш и Баян-Сулу