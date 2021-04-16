Водитель намеренно переехал котенка в Павлодаре, но его не накажут

Зоозащитники обеспокоены увеличением случаев жестокого обращения с животными.

Почему случаев жестокого обращения с животными стало больше, а виновных не наказывают, рассказала руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo Лилия Сарсенова, передает корреспондент zakon.kz.

Случаев жестокого обращения с животными становится все больше. Что ни день, то какие-то новые факты. Я как юрист сталкиваюсь с этим очень часто. И если один случай произошел, то я получаю как минимум 10 таких сообщений в день. Поэтому нужен закон, чтобы можно было от чего-то отталкиваться, - сказала Лилия Сарсенова.

По ее словам, статья 316 Уголовного Кодекса "Жестокое обращение с животными" не работает, потому что доказать вину по ней практически невозможно.

Недавно мне позвонили из Павлодара и сообщили, что человек специально переехал кошку. То есть человек увидел, что перед его машиной сидит котенок и намеренно его переехал. После подачи заявления был получен ответ, что состава преступления нет. А почему нет? Потому что не было физического обращения с животным. Якобы никто специально никого не мучил, увечья не наносил, умысла нет. А 316 статья как раз и подразумевает наличие умысла, - привела пример зоозащитница.

И это один из миллиона таких случаев. Она напомнила о произошедшем в Атырау, где хозяин волочил свою собаку по трассе, привязав к багажнику, а другой душил дверцей от холодильника.

По случаю с собакой, которую душили дверцей холодильника. Казалось бы, все очевидно, на видео видно, что хозяин издевался. При этом дело закрылось как бы из-за примирения сторон, потому что владелец признал вину и предоставил рентген-снимок, который не показал серьезных увечий, - добавила Сарсенова.

Зоозащитница также высказалась о безнадзорных кошках и собаках. По ее словам, службы отлова без разбора убивают животных, не возвращая их хозяевам.

В законе "О ветеринарии" сказано, что у специализированных организаций, созданных акиматами, есть право отлавливать и уничтожать бродячих собак и кошек. Гражданский кодекс нам говорит кто такие безнадзорные животные – это все животные, которые оказались без надзора, туда выходят и пригульный скот, и домашняя птица. Нужно, чтобы в законодательстве появился термин "бродячие собаки и кошки". Сейчас каждый маслихат принимает свои правила отлова. В правилах они прописывают совершенно разные понятия. В результате специальные службы отлавливают и владельческих собак, которых нужно вернуть. И максимум, что они должны сделать - наказать владельца, но не собаку. А у нас уничтожается собака, - подчеркнула она.

Напомним, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов по поручению Президента разрабатывает новый закон об ответственном отношении к животным. Сейчас проект закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Ранее сообщалось, что с принятием нового закона значительно увеличатся штрафы за насилие над животными, а также введут уголовную ответственность.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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