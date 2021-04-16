В Алматы зарубежные эксперты поделились опытом антикоррупционной экспертизы

В мероприятии приняли участие эксперты из Молдовы, Литвы, Турции и стран Центральной Азии.

В Алматы завершилась международная научно-практическая онлайн-конференция на тему: "Антикоррупционная экспертиза – эффективный инструмент превенции коррупции", передает zakon.kz.

Организаторами выступили Агентство РК по противодействию коррупции, КазНУ им.Аль-Фараби, Институт государства и права им.Г.Сапаргалиева и Фонд развития парламентаризма.

В мероприятии приняли участие эксперты из Молдовы, Литвы, Турции и стран Центральной Азии. Они поделились опытом проведения экспертизы проектов НПА.

В приветственном слове ректор КазНУ им.Аль-Фараби Жансеит Туймебаев напомнил, что координация научной антикоррупционной экспертизы проводится в университете с ноября 2020 года.

В рамках реализации политики президента на базе КазНУ им Аль-Фараби с ноября 2020 года осуществляется координация научной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

В результате комплексной работы экономический эффект, по предварительным данным, составил 30,7 млрд тенге. Каждая экспертиза проводится на спецпортале, которая позволяет делать ключевой расчет показателей и обеспечивает публичный доступ. Университет регулярно проводит семинары, практикумы и экспертные встречи. Создание эффективного механизма стало новой формой выражения гражданской позиции, - сказал он.

Заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента - Елбасы Игорь Рогов напомнил, что ранее многие сомневались в необходимости принятия закона о борьбе с коррупцией из-за неудачного опыта России.

Многие сомневались. Я был в их числе, говорил что нам достаточно уголовного кодекса, КОАП. Однако мы убедились, что действительно необходима система мероприятий и структур которые бы занимались борьбой с коррупцией на системном уровне. Сегодня конференция посвящена вопросам антикоррупционной экспертизы. Несколько лет этот институт в стране был. Но лет пять назад от него отказались, сегодня мы присутствуем при возрождении этой очень важной составляющей, - отметил Рогов.

Президент общественного фонда "Фонд развития парламентаризма в Казахстане" Зауреш Баталова заявила, что сегодня депутаты понимают, что качественные законы - это качественная жизнь.

Законотворческая деятельность от антикоррупционной экспертизы только выигрывает. Я хочу сказать, что Фонд разработал методологию, создал ПО "Сараптама" и провл ряд семинаров и тренингов благодаря поддержке посольства Нидерландов в рамках проекта "Эффективные инструменты противодействию коррупции в Казахстане". Сегодня мы серьезно работаем над вовлечением гражданского общества в антикоррупционную экспертизу. Мы, общественность, будем продолжать контролировать и выявлять качество экспертиз. Мы, как общественность, знаем точно - снижение коррупции - это улучшение качества населения. Мы будет и серьезными партнерами, и серьезными контролерами, - сказала она.

Своим опытом поделились зарубежные эксперты.

Так, директор Национальной антикоррупционной ассоциации Литвы Раймундас Калесникас рассказал о новом системном подходе в стране. Сегодня экспертиза является одной из 15 мер по предотвращению коррупции в Литве.

У нас понимание, что это такое. Это выявить недостатки, которые есть в существующем или планируемом законодательстве. И чтобы устранить условия для возникновения коррупции. В антикоррупционной экспертизе мы выявляем такие факторы, как антикоррупционного поведения или этики, которые содержит такие критерии, как нечестность, несправедливость, непрозрачность, которые "отрезаются" в законодательстве. Если смотреть на алгоритм, который принимает Агентство по борьбе с коррупцией в Литве, они имеют большой инструмент по управлению рисками. У нас это первоначальный подход к экспертизе был внесен в законодательство с 2002 года. Самым главным является закон о производстве законодательного процесса. Это обязательно - провести экспертизу в каждом законопроекте, который принимается в парламенте, - рассказал он.

В конце конференции президент общественного фонда "Фонд развития парламентаризма в Казахстане" Зауреш Баталова выразила надежду, что обмен опытом поможет сделать антикоррупционную экспертизу в странах более совершенной.

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