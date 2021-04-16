Зачем Навальному Коран - мнение политолога

В случае с Навальным и его желанием изучить Коран, следует предположить, что здесь есть политическая составляющая.

Российский политолог Аббас Галлямов порассуждал на тему: зачем Навальному Коран, передает zakon.kz.

Его статья опубликована на сайте "Радио "Эхо Москвы".

Политолог начинает с того, что новость о желании Навального читать Коран, который к него отняли, не вызвала в обществе такого бурного обсуждения, как это обычно происходит. В российских соцсетях, пишет Габбасов, обычно очень бурно реагируют на любую информацию об оппозиционере Навальном: что он сказал, что он сделал, кашляет ли, худеет ли...

А вот новость относительно планов Навального изучить Коран откликов не вызвала. Ее встретили буквально гробовым молчанием. Похоже, что народ просто ее не понял, а не поняв, не смог и определиться со своим к ней отношением. "Что?! Навальный?.. Коран?.. При чем тут Коран?.. Не понимаю", - пишет политолог.

Далее он отмечает, что желание развиваться и узнавать что-то новое - это естественно для нормального человека.

Я вот тоже Библию изучаю, хотя никаким христианином, конечно, не являюсь, да и вообще религиозным человеком меня назвать трудно, - отметил политолог.

При этом он считает, что в случае с Навальным и его желанием изучить Коран, следует предположить, что здесь есть политическая составляющая.

В первую очередь Аббас Галлямов обращается к приему "компенсация антиобраза".

Напомню, что одной из проблемных зон образа Навального является обвинение в том, что он националист. Недавно даже Amnesty International на него купилась. Так вот, интерес к Корану в этот образ явно не вписывается. Он его буквально разламывает. Русский националист, изучающий Коран? Как говорится, не смешите мои Искандеры, - пишет политик.

И второй момент - это понимание необходимости искать выходы на новые аудитории.

Кто у нас в стране самый пассионарный? Мусульмане, особенно кавказские. Помните, как вы все тем чеченцем, который на митинге с омоновцами дрался, восхищались? Мусульмане, конечно, публика консервативная, но ведь и в этой среде протестные настроения крепнут. А может Коран и станет ключиком к сердцам недовольных жителей кавказских республик? И может не случайно Кадыров так взволновался? - отметил Галлямов.

Ранее Навальный сообщил, что подал в суд на администрацию колонии из-за отказа дать ему Коран, который он привез с собой, чтобы "глубоко изучить". На это резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!