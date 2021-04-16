Один млрд тенге выплатит "АрселорМиттал Темиртау" за розовый дым 

Озвучены результаты проверки.

Озвучены итоги внеплановой проверки в "АрселорМиттал Темиртау", сообщает zakon.kz.

На предприятие наложен штраф. Кроме того, предприятию было отправлено предписание о возмещении ущерба, сумма которого ориентировочно составляет более 1 млрд тенге (в настоящее время еще проводятся работы по расчету оценки ущерба).

В конце февраля в социальных сетях появилось видео с розовым дымом, идущим с завода, а Департамент экологии по Карагандинской области зафиксировал серьезное превышение допустимых норм выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

В ходе обследования проверочная комиссия выяснила, что предприятием АО "АрселорМиттал Темиртау" были нарушены правила эксплуатации системы улавливания и очистки отходящих газов.

В ходе ревизии было доказано, что данное нарушение возникло из-за неудовлетворительного состояния технологического оборудования. В связи с этим, конвертер №2 остановлен на капитальный ремонт до мая, - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Как отметили в ведомстве, что тщательная проверка завода проводилась по восьми цехам завода.

Нарушения и превышения различных нормативов были выявлены в семи из них: паросиловом, листопрокатном №2, агломерационном, коксовом, а также в цехах обжига извести, кислородно-конвертерном и углеподготовительном. Все вышеперечисленные факты и ненадлежащее исполнение экологических требований привело к нарушению пункта 3 статьи 69 Экологического кодекса РК, в котором сказано, что "Природопользователи обязаны выполнять условия, указанные в разрешении на эмиссию в окружающую среду, и несут ответственность за их несоблюдение в соответствии с законами Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, что приостановление деятельности цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" до устранения найденных нарушений приведет к приостановке всего производства, так как цикл предприятия является замкнутым и не может функционировать без какого либо цеха.

Напомним, что вице – президентом предприятия Виджаем Гоялом, уже было обещано снизить объем выбросов как минимум на 30 процентов в ближайшие четыре года, обеспечить их автоматизацию и высадить в городе Темиртау в течение трех лет 500 тысяч деревьев.

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