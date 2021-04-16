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В песках Мангистау зацвели тюльпаны

Фото: @olya.mix 16 апреля 2021, 15:44

Цветет Согдийский тюльпан с марта по апрель.

В песках Мангистау зацвели согдийские тюльпаны, сообщает zakon.kz.

Красивыми фотографии в Instagram поделилась Оля Михайлова.

Есть моменты, в которых мы живем бесконечно, а затем они бесконечно живут в нас... Весна на Мангистау, - подписала автор свои фотографии.

Цветет Согдийский тюльпан с марта по апрель. Произрастает в песчаных, реже глинистых или каменистых пустынях Кызылкум, Каракум, Мангистау.

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