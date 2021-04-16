В песках Мангистау зацвели тюльпаны

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Цветет Согдийский тюльпан с марта по апрель.
В песках Мангистау зацвели согдийские тюльпаны, сообщает zakon.kz.
Красивыми фотографии в Instagram поделилась Оля Михайлова.
Есть моменты, в которых мы живем бесконечно, а затем они бесконечно живут в нас... Весна на Мангистау, - подписала автор свои фотографии.
Цветет Согдийский тюльпан с марта по апрель. Произрастает в песчаных, реже глинистых или каменистых пустынях Кызылкум, Каракум, Мангистау.
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