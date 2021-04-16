Чем грозит выделение $1,5 млн на "защиту прав и свобод" человека в Казахстане. Мнение эксперта

Для Казахстана важно продолжить курс на постепенное реформирование в соответствии с собственными внутренними интересами.

Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что Государственный департамент США и USAID выделяют более 1,5 млн долларов на укрепление институтов гражданского общества и защиту прав и свобод человека в Казахстане, которая вызвала неоднозначные толкования, передает zakon.kz.

Традиционно последовали комментарии в духе того, что данные средства могут быть направлены расшатывание внутренней стабильности, для чего якобы имеются предпосылки. Однако при ближайшем рассмотрении очевиден ангажированный характер подобных оценок, - сказала эксперт.

Во-первых, по ее словам, казахстанские политические элиты достаточно консолидированы и демонстрируют устойчивую способность к налаживанию каналов коммуникаций с гражданским сектором и НПО.

Реализуемая концепция "слышащего государства", в основу которой легли направления развития страны, обозначенные Первым Президентом Казахстана, обеспечивает регулярный диалог между государственными институтами и гражданским обществом.

Во-вторых, казахстанский политический истеблишмент имеет четкое представление о дальнейших шагах по модернизации политического и экономического пространства страны. Сохраняющийся высокий и устойчивый уровень доверия к действующему руководству страны говорит о своевременности проводимых реформ, - добавила Пархомчик.

В-третьих, отметила она, в основе стратегии развития Казахстана всегда лежало понимание важности сочетания успешных экономических реформы с последовательной политической трансформацией.

В то же время она подчеркнула, что любые попытки бессистемной политической либерализации, в том числе стимулированной извне, только повышают риски дестабилизации и даже могут стать причиной потери территории или тяжелого военного поражения, о чем наглядно свидетельствуют примеры новейшей истории, в том числе на пост-советском пространстве.

Очевидно, что гармоничное развитие государства возможно лишь при постоянном доверительном диалоге власти и общества. Однако при этом укрепление гражданского общества не должно проходить по привнесенным извне иностранным лекалам, не учитывающим внутреннюю специфику истории и культуры страны, - сказала Пархомчик.

Она полагает, что в подобных обстоятельствах вполне закономерно, что государство всегда будет стремиться противодействовать любым деструктивным формам общественно-политической активности откуда бы они не исходили.

В частности, как показывает мировая практика, борьба с агентами иностранного влияния применялась и применяется во всех демократиях и имеет глубокие исторические корни, в том числе в США и Великобритании. Очевидно, что защита национальных интересов и обеспечение безопасности является ключевым приоритетом любого государства.

Именно поэтому для Казахстана важно продолжить курс на постепенное реформирование в соответствии с собственными внутренними интересами, закладывая тем самым основы стабильного и бесконфликтного развития страны на десятилетия вперёд, - заключила эксперт ИМЭП.

Как сообщалось, США хотят помочь казахстанским организациям, чья деятельность направлена на защиту прав и свобод человека. И выделят 1,5 млн долларов на укрепление потенциала организаций гражданского общества и "защиту прав и свобод" человека в Казахстане.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!