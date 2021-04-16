Не дошел до туалета: пьяного мужчину сняли с поезда Атырау - Алматы

Его высадили в Кызылординской области.

За аморальное поведение транспортные полицейские сняли мужчину с поезда сообщением Актобе - Алматы, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП на транспорте, 50-летнего мужчину высадили с поезда на станции Тулькубас. Нетрезвый житель Кызылординской области в одном из вагонов поезда справил нужду под себя.

Кроме того, он вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, на замечания не реагировал. Согласно заключению медицинского освидетельствования у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени. В отношении правонарушителя полицейскими составлены сразу два административных материала по ч.1 ст. 434 и ч.1 ст.440 КоАП РК - мелкое хулиганство и распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и наложен штраф в размере 5 МРП, - сообщили в полиции.

Материал по мелкому хулиганству направлен в Аральский районный суд Кызылординской области.

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