Мужчина при задержании порезал себя ножом в Актобе 

Он совершил ДТП, угнал машину и оказал сопротивление полиции.

В Актобе мужчина при задержании порезал себя ножом, сообщает zakon.kz.

12 апреля на пересечении улиц Билтабанова и Монке би произошло ДТП с участием автомашин Mitsubishi Pajero и Datsun. Проезжавший мимо 62-летний водитель автомашины Toyota остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП. В этот момент водитель автомашины Datsun, участник ДТП, выйдя из своей машины подошел к водителю автомашины Toyota и беспричинно ударив его, сел за руль его автомашины и уехал в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ДП области.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого. Во время задержания он оказал сопротивление полицейским, размахивал ножом, однако умелыми действиями оперативников, он был задержан.

Угнанная автомашина Toyota Venza обнаружена во дворе дома, где проживал задержанный.

По данному факту проводится досудебное расследование сразу по двум статьям уголовного кодекса 192 ч.4 "Разбой" и 380 ч.1 "Применения насилия в отношении представителя власти".

Совокупностью собранных доказательств подозреваемый задержан в порядке ст.128 УПК РК и находится в спец. палате АМЦ г. Актобе под конвоем, так как перед задержанием сам себе порезал брюшную полость ножом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!