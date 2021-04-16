Чем грозит незаконная перепланировка в Казахстане

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С начала 2020 года 49 субъектами произведены перепланировки квартир, составлено 116 протоколов об административных правонарушениях.
Казахстанцы активно используют возможность перепланировки своих квартир. Это объясняется довольно просто, ведь именно она позволяет сделать помещение просторней, более рационально спланировать интерьер. Но преимущества перепланировки появляются только в том случае, если вы следуете закону. Нередко она проводится самовольно, последствия в том случае могут быть неприятными не только для вас, но и ваших соседей. Zakon.kz расскажет, как не получить штраф и не попасть в ситуацию, где с вас потребуют вернуть все, как было.Что такое перепланировка и переоборудование
Чтобы разобраться в теме, первым делом необходимо определится с некоторыми понятиями.
Перепланировка - это когда собственник квартиры меняет что-то в конфигурации квартиры: снос стен, перенос ванны, кухни.
Переустройство - это изменение каких-то инженерных коммуникаций (перенос крана, радиатор отопления и.тд.)
Несущая стена - строительная конструкция, которая обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость здания или сооружения. Непродуманный снос несущей стены может привести к катастрофическим событиям: по дому пойдут трещины; перекрытия останутся без опоры, возникнет риск, что из-за повышенной нагрузки они сместятся или вообще рухнут; помещения этой квартиры и всех, которые расположены выше, могут обрушиться.Какие изменения в квартире категорически запрещены
В число разрешенных изменений входят:
Для этого необходимо обратиться с заявлением в органы архитектуры и градостроительства местных исполнительных органов.
К заявлению нужно приложить:
Копию удостоверения личности.Копии правоустанавливающих и идентификационных документов на перепланируемое помещение.Копию доверенности, если заявление подает не собственник перепланируемого помещения.
Кроме этих документов, может потребоваться эскиз (схема) намечаемой перепланировки. В течение 2 недель собственник помещения получит решение на перепланировку.
Далее собственник должен:
По информации Управления градостроительного контроля города Алматы, с начала 2020 года 49 субъектами произведены перепланировки квартир, составлено 116 протоколов об административных правонарушениях.
При этом 16 субъектами произведены перепланировки нежилых помещений находящихся в МЖД, составлено 42 протокола об административных правонарушениях.
Как же их выявляют:• Соседи могут пожаловаться в надзорные органы на сильный шум.• Электрик, сантехник или другой представитель управляющей компании, приглашенный в квартиру для каких-либо работ, видит, а затем фиксирует перепланировку.Какой штраф и ответственность за незаконную перепланировку
Согласно ст. 322 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК, незаконная перепланировка влечет штраф:
— на физлиц 30 МРП — 87 510 тенге (в 2021 году 1 МРП составляет 2 917 тенге);— субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации 90 МРП (2 62 530 тенге);— субъектов среднего предпринимательства 150 МРП (4 37 550 тенге);— крупных предпринимателей 300 МРП (8 75 100 тенге).За те же действия, которые повлекли или могли повлечь полную потерю прочности и устойчивости здания, налагаются штрафы: 80, 180, 250 и 500 МРП.
Если боитесь что ваши соседи разбирают дом по кирпичику - не дожидайтесь последствий, жалуйтесь. А если сами затеяли грандиозные перемены в квартире, то консультируйтесь с профессионалами, которые помогут вам сделать правильное расположение с инженерной точки зрения.Чем грозит покупка квартиры с неузаконенной перепланировкой
Если покупатель узнал о незаконности перепланировки, то он несет всю ответственность за приобретенное имущество согласно статьи 188 Гражданского кодекса РК.
Кристина Опёнкова
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