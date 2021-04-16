Чем грозит незаконная перепланировка в Казахстане

С начала 2020 года 49 субъектами произведены перепланировки квартир, составлено 116 протоколов об административных правонарушениях.

Казахстанцы активно используют возможность перепланировки своих квартир. Это объясняется довольно просто, ведь именно она позволяет сделать помещение просторней, более рационально спланировать интерьер. Но преимущества перепланировки появляются только в том случае, если вы следуете закону. Нередко она проводится самовольно, последствия в том случае могут быть неприятными не только для вас, но и ваших соседей. Zakon.kz расскажет, как не получить штраф и не попасть в ситуацию, где с вас потребуют вернуть все, как было.

Что такое перепланировка и переоборудование

Чтобы разобраться в теме, первым делом необходимо определится с некоторыми понятиями.

Перепланировка - это когда собственник квартиры меняет что-то в конфигурации квартиры: снос стен, перенос ванны, кухни.

Переустройство - это изменение каких-то инженерных коммуникаций (перенос крана, радиатор отопления и.тд.)

Несущая стена - строительная конструкция, которая обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость здания или сооружения. Непродуманный снос несущей стены может привести к катастрофическим событиям: по дому пойдут трещины; перекрытия останутся без опоры, возникнет риск, что из-за повышенной нагрузки они сместятся или вообще рухнут; помещения этой квартиры и всех, которые расположены выше, могут обрушиться.

Сносить несущие стены или ослаблять их (согласно Свода правил РК СП РК 3.02-101-2012). Переносить ванную или туалет на то место, где у соседей снизу находятся жилые помещения или кухни. Демонтировать общедомовые коммуникации (вентиляционные каналы, перенос стояков отопления или водоснабжения. Объединение балкона с квартирой и вывод на балкон центрального отопления. Присоединение к квартире части подвала или крыши. Пристраивание помещения к панельному дому. Заливка бетонной стяжки в домах, которые на это не рассчитаны (дома с деревянными перекрытиями или панельные «хрущёвки»). Утепление полов за счет центральной системы отопления. Перекрытие источника естественного света. Закрытие доступа к стоякам и счетчикам. Демонтаж межквартирных стен.

Устройство и демонтаж встроенной кладовки, шкафа, антресоли или гардеробной.

Остекление балкона.

Замена окон и дверей.

Установка кондиционера, спутниковой тарелки (если это разрешено в вашем доме).

Установка короба, закрывающего коммуникации.

Установка легких полупрозрачных раздвижных дверей, дверей-купе, перегородок из легких материалов (например, при зонировании комнаты).

Замена радиатора отопления.

Переклейка обоев или покраска стен.

Какие изменения в квартире категорически запрещеныКакие работы можно проводить без получения разрешенийЧто делать можно, но нужна регистрация

В число разрешенных изменений входят:

Увеличение площади жилых комнат, туалетов, ванных комнат и совмещенных санузлов за счет прихожей, внутриквартирных коридоров, встроенных кладовок и шкафов.

Объединение помещения электрифицированной кухни и жилой комнаты в единую кухню-столовую.

Перенос ненесущих стен в квартире ради изменения конфигурации комнат (однако запрещается оставлять какие-то комнаты без окна или радиаторов отопления).

Объединение комнаты с коридором или его частью.

Обустраивание входа в совмещенные санузлы, ванные комнаты и туалеты из других помещений квартиры, кроме кухонь и др.

Как оформить перепланировку

Для этого необходимо обратиться с заявлением в органы архитектуры и градостроительства местных исполнительных органов.

К заявлению нужно приложить: Копию удостоверения личности.Копии правоустанавливающих и идентификационных документов на перепланируемое помещение.Копию доверенности, если заявление подает не собственник перепланируемого помещения.

Кроме этих документов, может потребоваться эскиз (схема) намечаемой перепланировки. В течение 2 недель собственник помещения получит решение на перепланировку.

Далее собственник должен:

Разработать задание на проектирование.

Обратиться в местный ЦОН для выдачи архитектурно-планировочного задания.

Разработать проект (упрощенный эскиз).

Согласовать проект с органами архитектуры.

Произвести необходимые строительные работы.

Изготовить новый технический паспорт.

Изготовить акт о приемке в эксплуатацию законченной строительством перепланировки собственником самостоятельно.

Как выявляют незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений

По информации Управления градостроительного контроля города Алматы, с начала 2020 года 49 субъектами произведены перепланировки квартир, составлено 116 протоколов об административных правонарушениях.

При этом 16 субъектами произведены перепланировки нежилых помещений находящихся в МЖД, составлено 42 протокола об административных правонарушениях.

Как же их выявляют:• Соседи могут пожаловаться в надзорные органы на сильный шум.• Электрик, сантехник или другой представитель управляющей компании, приглашенный в квартиру для каких-либо работ, видит, а затем фиксирует перепланировку.

Какой штраф и ответственность за незаконную перепланировку

Согласно ст. 322 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК, незаконная перепланировка влечет штраф:

— на физлиц 30 МРП — 87 510 тенге (в 2021 году 1 МРП составляет 2 917 тенге);— субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации 90 МРП (2 62 530 тенге);— субъектов среднего предпринимательства 150 МРП (4 37 550 тенге);— крупных предпринимателей 300 МРП (8 75 100 тенге).За те же действия, которые повлекли или могли повлечь полную потерю прочности и устойчивости здания, налагаются штрафы: 80, 180, 250 и 500 МРП.

Если боитесь что ваши соседи разбирают дом по кирпичику - не дожидайтесь последствий, жалуйтесь. А если сами затеяли грандиозные перемены в квартире, то консультируйтесь с профессионалами, которые помогут вам сделать правильное расположение с инженерной точки зрения.

Чем грозит покупка квартиры с неузаконенной перепланировкой

Если покупатель узнал о незаконности перепланировки, то он несет всю ответственность за приобретенное имущество согласно статьи 188 Гражданского кодекса РК.

Кристина Опёнкова

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