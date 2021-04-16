До 13 градусов мороза ожидается в Казахстане

В нескольких областях объявлено штормовое предупреждение.

Объявлено штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Мангистауской области 17 апреля местами ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области 17 апреля местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем 17, сутки 18-19 апреля местами ожидается гроза. 18-19 апреля местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. В Таразе днем 18 апреля ожидается гроза. Днем 18, сутки 19 апреля ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области 19 апреля местами ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-12 мороза, днем до 0,-5 мороза.

В Карагандинской области 19-20 апреля местами ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), гололед, туман, 20 апреля низовая метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 19 апреля до 3 мороза-2 тепла. 20-21 апреля ночью понижение температуры воздуха до 7-12 мороза.

В Восточно-Казахстанской области 20 апреля ожидаются осадки, местами сильные (дождь с переходом в снег), гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью 20 апреля до 2-7 мороза, днем до 3 мороза-2 тепла. 21-22 апреля ночью понижение температуры воздуха до 5-13 мороза.

В Актюбинской области днем 19 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха до 5-10 тепла, с дальнейшим понижением 20 апреля ночью до 3-8 мороза, днем до 2-7 тепла. 19 апреля ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Костанайской области ночью 19 апреля местами ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 19 апреля ночью до 3-8 мороза, днем до 3 мороза – 2 тепла.

В Атырауской области 17 апреля ночью и утром местами ожидается туман, днем местами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-18 м/с.

В Акмолинской области 19 апреля местами ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-10 мороза, днем до 0,-5 мороза.

В Павлодарской области 19 апреля местами ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза, днем до 0,-5 мороза. 20-21 апреля ночью понижение температуры воздуха до 7-12 мороза.

В Кызылординской области 20 апреля местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью 20 апреля до 2-7 тепла. 21 апреля ночью местами заморозки до 3 градусов.

В горах Алматы возможен сход лавин.

В связи с большой высотой снежного покрова, оттепелью и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 17-19 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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