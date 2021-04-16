Модель Playboy участвовала в обмане на сайте знакомств

90% сообщений в ее настоящих профилях в соцсетях — от обманутых людей.

25-летняя модель Сабрина Николь обнаружила, что ее фото активно используют в приложениях для знакомств мошенники, передает zakon.kz.

Девушка в интервью Vice заявила, что регулярно получает сообщения от незнакомых людей с требованием вернуть деньги. Оказалось, что ее фотографии используют преступники в сети под разными псевдонимами. От лица модели они просят денег на помощь родственнице и на другие цели.

Клянусь, это какое-то проклятье в моей жизни. Это происходило еще шесть лет назад. Тогда мне писали мужчины, которые утверждали, что я не пришла на запланированную встречу. В итоге выяснилось, что кто-то вел фейковую страницу в соцсети Facebook от моего имени. Уже тогда мошенники, используя мое фото, просили денег на билеты и другие нужды, предлагая взамен личную встречу. Я не могу понять, почему именно мои снимки стали так популярны у преступников в сети. Я не спрашивала своих подруг, используется ли их контент так же часто, как мой для подобных обманов, но я никогда не видела, чтобы других людей так же часто имитировали, - сказала девушка.

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