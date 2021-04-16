Врачей будут страховать за счет больниц - законопроект

Новшествами поделилась вице-министр здравоохранения РК.

О новом законопроекте рассказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе встречи с профессорами и академиками КазНМУ имени Асфендиярова, передает zakon.kz.

В ряде регионов Казахстана, по словам вице-министра, до сих пор наблюдается дефицит квалифицированных медицинских кадров. Решать эту проблему в стране будут путем четкого планирования.

Сейчас остро не хватает специалистов. Хоть мы и выпускаем по 6 тысяч дипломированных врачей, все равно не хватает. Сейчас мы будем целенаправленно готовить специалистов и закреплять за каждым ВУЗом и регионом, - отметила в своем выступлении Ажар Гиният.

По ее словам, медицинские организации будут платить за страховку врачей, медсестер, а страховые компании будут осуществлять страховые выплаты пациентам.

Если какой-то вред был нанесен, но при этом пациент будет подписывать документ, что он не будет подавать в суд, - рассказала о предложении минздрава Ажар Гиният.

Альберт Ахметов

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