Как будут учиться школьники в Алматинской области. Постановление санврача

Постановление вступает в силу с 19 апреля.

Главный государственный санитарный врач Алматинской области 16 апреля 2021 года подписал постановление, которым внес изменения в постановление от 9 апреля "О режиме карантина и усилении некоторых ограничительных мер на территории Алматинской области", передает zakon.kz.

В частности, приостанавливается обучение в традиционном формате учащихся объектов среднего образования всех форм собственности, обучение переводится в режим онлайн.

В отдаленных населенных пунктах, плохая связь и интернет не работает или работает со сбоями, разрешается обучение в традиционном формате, но не более 25 человек в классе, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

В то же время разрешается проведением республиканских олимпиад по проверке знаний в школах с заполняемостью не более 15 человек в помещении, с рассадкой в шахматном порядке, соблюдением масочного режима и дистанцией не менее 2 метров.

При этом рекомендуется оборудовать помещения приборами для обеззараживания воздуха.

Постановление вступает в силу с 19 апреля.

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