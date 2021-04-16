Сколько неиспользованных пенсионных средств вернулось обратно на счета вкладчиков

Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составляет более 5 млн тенге.

По состоянию на 15 апреля 2021 года для улучшения жилищных условий на спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 1,08 трлн тенге, исполнено 216 860 заявлений. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составляет более 5 млн тенге, передает zakon.kz.

Напомним, уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит", с 9 апреля 2021 года - АО АО "Банк Фридом Финанс Казахстан".

По данным ЕНПФ, более 73 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

На лечение казахстанцев уже переведено около 4,2 млрд тенге, исполнено 4 335 заявлений. Средняя сумма ЕПВ на лечение составляет порядка 1 млн тенге. Вместе с тем, на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 586 млн тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), - сообщили в фонде.

Также сообщается, что на 15 апреля в ЕНПФ поступило 1 436 заявлений на перевод накоплений управляющим инвестиционным портфелем, из них исполнено 947 заявлений на общую сумму порядка 2,3 млрд тенге. Средняя сумма перевода составляет около 2,4 млн тенге.

ЕНПФ осуществляет перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. До момента перевода заявленной суммы управляющему инвестиционным портфелем вкладчик может изменить свое решение и аннулировать свое заявление. Это можно сделать, обратившись лично в любое региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность, либо через Личный кабинет на сайте enpf.kz .

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