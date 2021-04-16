В Австралии будут судить Google за обман пользователей

Компанию обвинили в умышленном искажении сведений о том, как собирается, хранится и используется личная информация.

Федеральный суд Австралии выяснил, что американская компания Google могла вводить в заблуждение пользователей, сообщает zakon.kz.

Речь идет об использовании информации о местоположении, которую удалось собрать при помощи смартфонов, следует из сообщения на сайте Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей.

Представители комиссии обратились в федеральный суд в октябре 2020 года. Они направили в ведомство иск против компаний Google LLC и Google Australia, обвинив их в умышленном искажении сведений о том, как собирается, хранится и используется личная информация пользователей.

В заявлении отмечается, что речь идет о сборе данных с помощью мобильных устройств на платформе Android в период с января 2017 года по декабрь 2018 года. Как поясняет комиссия, настройка отслеживания веб-активности и активности в приложениях была активирована по умолчанию. При этом данная функция предполагала сбор и хранение личных данных о местоположении при включении, о чем компания пользователя не уведомляла.

Комиссия намерена добиваться вынесения мотивировочной части судебного решения, денежных штрафов и предписывающего постановления.

В поисковике заявили, что пока не приняли решение об обжаловании постановления суда.

Мы строго контролируем сведения о местонахождении пользователей и всегда стремимся делать больше. Например, мы недавно сделали возможным автоматическое удаление истории местоположений, что еще больше облегчает контроль пользователями этих данных, – цитирует The Guardian представителя компании.

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