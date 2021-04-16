В районе Балхаша продолжают тушить пожары

Областная комиссия уточняет общую площадь загораний и причиненный материальный ущерб.

В Алматинской области огнеборцы продолжают борьбу с пожарами в Аккольском и Жиделинском сельских округах Балхашского района, передает zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС области, 16 апреля в Желторангинском сельском округе загорания ликвидированы.

Напомним, что в 25-ти км от с. Желторангы Желторангинского сельского округа на ориентировочной площади 45 га горел сухостой и камыш.

По состоянию на сегодняшний день загорание сухой травы и камыша происходит в трех очагах: в Аккольском и Жиделинском сельских округах, которые начались с 15 апреля 2021 года. Третий очаг загорания - в Караойском сельском округе вблизи с. Карой, который начался 15 апреля.

В тушении загораний в Балхашском районе задействованы 94 человек и 6 единиц техники ДЧС Алматинской области, лесных хозяйств, Казавиалесоохраны и местных исполнительных органов. Площадь загорания устанавливается, - сообщили в ДЧС.

Как отмечается, ежедневно два раза в сутки работниками Казавиалесоохрана осуществляются аэровизуальные обследования очагов загораний на территории района.

С 10 по 15 апреля в результате загораний камыша и сухостоя от огня пострадали крестьянские хозяйства и база отдыха Балхашского района.

В 65 км от с.Карой Караойского сельского округа в низовье реки Или на территории одного из крестьянских хозяйств, огнем было уничтожено 4 гостевых домика, рыбный склад, 2 лодки, 1 мотор на общей площади 400 кв.м.

Площадь горения сухой травы устанавливается. Загорание было потушено работниками крестьянского хозяйства.

В результате пожара получил ожоги лица и рук (10%), рабочий крестьянского хозяйства, мужчина 1959 года рождения. Состояние средней степени тяжести, госпитализирован в четвертую городскую больницу города Алматы, - сообщили в департаменте.

С 12 по 14 апреля 2021 года в Желторангынском сельском округе от огня пострадало 5 крестьянских хозяйств. Огнем уничтожено 2 навеса, 3 временных загона, автомашина УАЗ. А также погибло 11 голов лошадей и другой скот, количество которого уточняется.

В 25-ти километрах от с. Жиделы Каройского сельского округа на территории одной из зон отдыха огнем уничтожено 3 моторные лодки и навесы под лодки.

Областная комиссия уточняет общую площадь загораний и причиненный материальный ущерб.

ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в пожароопасный период.

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