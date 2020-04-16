Tennisi.kz признана лучшим букмекером Казахстана

Впервые в рамках "Рейтинга букмекеров" выбирали лучшую букмекерскую компанию нашей страны.

В Москве состоялась церемония награждения победителей международной премии "Рейтинг букмекеров-2021". Лауреатов выбирало авторитетное жюри, состоящее из известных российских спортсменов и спортивных менеджеров, передает zakon.kz.

Вручение премии "Рейтинг букмекеров" проходит в третий раз. За это время премия стала крупнейшей и одной из самых авторитетных в букмекерской и спортивной отрасли. Среди номинантов – известные журналисты, спортивные менеджеры и компании России, Украины, Казахстана и Армении. В этом году в число экспертов вошли основатель "Рейтинга букмекеров" Паруйр Шахбазян, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, президент MMA-промоушена Fight Nights Камил Гаджиев, российские спортивные знаменитости: фигуристка Ирина Слуцкая, боксер Константин Цзю, футболист Динияр Билялетдинов и другие. Специальный гость – легендарный португальский футболист Луиш Фигу.

Впервые в рамках "Рейтинга букмекеров" выбирали лучшую букмекерскую компанию нашей страны. В отдельной номинации, посвященной отечественному букмекерскому рынку, выиграла TENNISI.kz, одна из старейших букмекерских контор Казахстана.

Букмекерская компания ведет свою деятельность с 2010 года. За годы своей работы букмекерская контора приняла тысячи пари и выплатила огромное количество выигрышей, компания заработала репутацию букмекера с гарантией выплат, беттинг-партнера которому можно доверять, а также первой среди всех букмекеров открыла клуб в игорной зоне на Капчагае.

Среди победителей в других номинациях – телеведущая и спортивный менеджер Тина Канделаки (Матч ТВ), футболист Артем Дзюба, журналист Иван Карпов (телеграм-канал Инсайды от Карпа) и другие.

Ведущими церемонии награждения "Рейтинга букмекеров" были популярный шоумен Гарик Мартиросян и спортивный комментатор Константин Генич. В перерывах между награждениями на сцену выходили юмористы Comedy Club Илья Соболев и Андрей Бебуришвили.

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