Как предотвратить выпадение детей из окон. Рекомендации

Приложение zakon.kz
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Необходимо более ответственно относиться к охране жизни и здоровья детей.
Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связанны с выпадением детей из окон. Дети получают различные травмы и, к сожалению, нередко фиксируются случаи гибели, передает zakon.kz.
Как правило, падение детей происходит в момент отсутствия должного контроля со стороны взрослых, когда дети самостоятельно забираются на подоконники, используя в качестве подставки, стоящие рядом с окном предметы мебели, опираются на противомоскитную сетку и выпадают из окна вместе с ней, - отметили в ДЧС Костанайской области.
В связи с чем в департаменте подготовили памятку для родителей.
Уважаемые родители! Необходимо более ответственно относиться к охране жизни и здоровья детей, предпринимать меры к исключению возможности падения детей из окон, - призывают в ДЧС.
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