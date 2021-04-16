КамАЗ провалился под землю в центре Уральска

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Владельцу большегруза причинен материальный ущерб.
В центре Уральска 15 апреля КамАЗ наполовину провалился под землю, передает zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ДТП произошло на пересечении улиц Курмангазы и Молдагуловой, возле дома №198, пишет "Мой город".
КамАЗ провалился на дорожном покрытии. Владельцу большегруза причинен материальный ущерб. Сумма устанавливается, назначена проверка, - пояснили в пресс-службе ведомства.
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