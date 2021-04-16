По столице разъезжал автомобиль с надписью "Заказные убийства"

Водителя задержали.

В Нур-Султане разъезжал автомобиль с надписью "Заказные убийства". Автомашина была выявлена 16 апреля по улице Мангилик Ел в ходе мониторинга социальных сетей, передает zakon.kz.

В течение часа столичными полицейскими автомашина была остановлена. По словам водителя, автомашину с надписью «Заказные убийства» на заднем лобовом стекле, он приобрел месяц назад в Петропавловскt, но не удалил надпись. Кроме того, при проверке документов установлено, что 27-летний водитель управлял автомашиной, не имея права управления, - сообщили в ДП.

За управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов и без права управления, водитель привлечен к административной ответственности по статьям 590 ч.5 и 612 ч.2 КРКобАП.

Автомашина водворена на коммунальную стоянку, надпись водителем удалена на месте.

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