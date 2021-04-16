Меркель привилась вакциной AstraZeneca

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Она поблагодарила всех, кто участвует в кампании по вакцинации.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала первую прививку вакциной AstraZeneca, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает zakon.kz.
Я рада, что сегодня сделала первую прививку AstraZeneca. Благодарю всех, кто участвует в кампании по вакцинации - и всех, кто сделал прививку. Прививка - это ключ к преодолению пандемии, - приводит Зайберт слова Меркель в Twitter.
Он также приложил к посту сертификат и формуляр о сделанной прививке.
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