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Меркель привилась вакциной AstraZeneca

Фото: bbc.com 16 апреля 2021, 19:18

Она поблагодарила всех, кто участвует в кампании по вакцинации.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала первую прививку вакциной AstraZeneca, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает zakon.kz.

Я рада, что сегодня сделала первую прививку AstraZeneca. Благодарю всех, кто участвует в кампании по вакцинации - и всех, кто сделал прививку. Прививка - это ключ к преодолению пандемии, - приводит Зайберт слова Меркель в Twitter.

Он также приложил к посту сертификат и формуляр о сделанной прививке.

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