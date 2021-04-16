Гроб с фотографией женщины нашли в Каскелене

Обряд сделала знакомая женщины на фотографии.

В Каскелене Алматинской области нашли мини-гроб с фотографией женщины, передает zakon.kz.

Информация об этом появилась в Instagram паблике.

Мы, жители Каскелена, и хотим обратиться к вам за помощью. В социальной сети "В контакете" в группе "Я очевидец Алматы" появилось видео, на видео гроб и там кукла и на кукле фото моей мамы. Мы бы хотели дать огласку этого видео. Может найдется очевидец, который это снял на видео. Мы с этим сталкиваемся первый раз, не знаем куда обратиться, поэтому просим вас о помощи, предполагаемо это было в Карасайском районе, - говорится в паблике.

В комментариях предположили, что это колдовской обряд.

Между тем в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 15 апреля в Карасайское управление полиции обратилась 42-летняя жительница Каскелена.

В ходе проверки установлена подозреваемая, ею оказалась 51-летняя знакомая заявительницы. В настоящее время собран материал по ст. 131 УК РК и для принятия процессуального решения будет направлен в Карасайский районный суд, - сказали в полиции.

По этой статье "Оскорбление" предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 100 МРП (291 700 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов.

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