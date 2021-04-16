Послу США рассказали в Кремле, как Россия ответит на санкции

Ранее ответные действия России с Совбезом обсудил президент Владимир Путин.

Помощник президента России Юрий Ушаков пригласил посла США в Москве Джона Салливана в Кремль и изложил ему ответные меры России на новые санкции США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает zakon.kz.

Ранее ответные действия России с Совбезом обсудил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Пока официально не сообщается, что это будут за ответные меры.

"Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны", - сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Профильной темой при этом было военное строительство.

15 апреля президент США Джо Байден распорядился о новых ограничениях против России. Санкции вводятся якобы из-за враждебной активности РФ в киберсфере, ее вмешательстве в выборы в США или других иностранных государствах.

В рамках нового пакета санкций США высылают десятерых российских дипломатов, сотрудников российского представительства в Вашингтоне. Ограничения также введены против 16 организаций и 16 физических лиц. Под санкции попали восемь физических и юридических лиц, имеющих отношение к Крыму, включая членов правительства республики.

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