Казахи на охоте в Африке – в охотобществе РК заступились за героев видео

Посты пишут те, кто не задумывается, откуда берется мясо. Люди, которые выросли на мультиках, - Батыр Сейкенов.

Видео, названное "Казахи вышли на охоту в Африке", распространилось по Казнету. На нем охотники убивают из винтовки жирафа. Как следует из видео, дело происходит в Африке и на кадрах - казахстанцы. Многих это возмутило. Представитель охотничьего сообщества РК Батыр Сейкенов вступился за охотников, сообщает zakon.kz.

Резонанс от видео получился серьезный и разделил казахстанцев на два лагеря. Одни возмущаются "хладнокровным убийством", другие уверены, что это ничем не отличается от похода в мясной магазин.

Батыр Сейкенов прокомментировал произошедшее так:

Все ойкают, айкают, как наши казахи-ребята охотятся в Африке. Я сильно удивляюсь обывательскому мнению тех, кто сидит на диване, живет в городе и никогда не выезжал за его пределы. Друзья, это обычная охота. На видео добываются самцы и самки, которые вышли из репродуктивного возраста. Ребята, остановитесь и подумайте, когда держите в руках бургер или поедаете бешбармак или стейк, вы что думаете, это корову или лошадь каким-то безболезненным способом убили? Хотите посмотреть убийство? Съездите на мясокомбинат и птицефабрику, и вы там увидите настоящее убийство. Посты пишут те, кто не задумывается, откуда берется мясо. Люди, которые выросли на фильмах и мультиках, где зебры и жирафы – красивые. А коровы и курица некрасивые? Их можно зарезать и съесть?!

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