1 июля истекает срок оказания помощи ипотечным заемщикам

На сегодняшний день дополнительная помощь оказана более 1,5 тыс. заемщикам на сумму 14 млрд тг.

В акимате Алматы состоялось совещание по вопросам оказания помощи ипотечным заемщикам, сообщает zakon.kz.

Заместитель акима Максат Кикимов в онлайн-формате провел встречу с участием представителей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и лидерами общественных объединений проблемных жилищных ипотечных займов по ситуации с исполнением Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов реализуемой Национальным банком Казахстана совместно с Агентством по поручению Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с 2015 года.

На встрече обсудили проблемы, с которыми сталкиваются заемщики при подаче заявлений в банки второго уровня и сроки рассмотрения поданных заявок.

Агентством была предоставлена информация по ситуации с реализацией Программы, которая имеет три основных направления.

По Казахстану на 1 апреля 2021 года в рамках первой части Программы рефинансировано 28 тыс. займов на сумму 171 млрд тг. Прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссии, неустойке на сумму 154,3 млрд тг.

Вторая часть Программы, предусматривающая конвертацию валютных ипотечных займов граждан, завершена в 2020 году. Конвертировано 13,8 тыс. валютных ипотечных займов на сумму 132,1 млрд тг. Прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссии, неустойке на сумму 109,3 млрд тг.

По результатам работы Агентства совместно с банками 100% валютных ипотечных займов населения, соответствующих условиям Программы, конвертированы в тенге по льготному курсу и граждане защищены от валютных рисков в будущем.

В настоящее время реализуется третья часть Программы, которая направлена на поддержку ипотечных заемщиков, займы которых ранее были рефинансированы в рамках Программы по категории СУСН, а также граждан, чье единственное жилище в счет исполнения обязательств по ипотечным займам перешло на баланс банков.

Банкам предоставлено право на основе анализа финансового и социального положения заемщика применять в индивидуальном порядке дополнительные механизмы облегчения долговой нагрузки в виде уменьшения основного долга, установления льготных графиков с ежемесячным платежом от 20 000 тг с сохранением дохода заемщика не ниже прожиточного минимума. В рамках Программы в качестве дохода также не признаются пособия и социальные выплаты, выплачиваемые из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования и алименты. пресс-служба акимата Алматы

С целью возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставляется право осуществить финансирование заемщика по ставке вознаграждения 3% годовых либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа.

На сегодняшний день дополнительная помощь оказана более 1,5 тыс. заемщикам на сумму 14 млрд тг.

Срок оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам истекает 1 июля 2021 года.

Заемщикам, соответствующим критериям Программы, необходимо до 1 июня 2021 года обратиться в банки-кредиторы для снижения долговой нагрузки.

В случае получения отказа банка в оказании дополнительной помощи заемщики вправе обратиться в Комиссии по рассмотрению жалоб заемщиков на отказы банков в рефинансировании займов в рамках Программы.

На сайте Агентства размещены контакты Комиссий, а также работников банков для взаимодействия с заемщиками и перечень документов, необходимых для рассмотрения банками вопроса оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам.

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