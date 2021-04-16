Небинарная дочь Михаила Ефремова просит называть себя Сергей

Сергей сообщил, что не планирует проводить операции, но собирается сделать гормональную терапию, поскольку "не хочет оставаться девочкой".

Дочь актера Михаила Ефремова по имени Анна-Мария стала Сергеем, сообщает zakon.kz.

Об этом написала в Facebook продюсер телеканала "Дождь" Анна Монгайт.

Сережа Ефремов (бывшая Анна-Мария) ернически отказал нам в интервью, пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную, — рассказала Монгайт, имея в виду свою передачу "Женщины сверху".

Ранее Анна-Мария уже заявляла о том, что является гендерно небинарной персоной, то есть не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу. С тех пор она сама дала себе новое имя Аэм Тиллмари. Позже она попросила называть себя "он".

В сентябре 2020 года она также вспомнила, как совершила каминг-аут перед отцом, рассказав, что ей нравятся девушки. По ее словам, это произошло в 2011 году.

Теперь Сергей сообщил, что не планирует проводить операции, но собирается сделать гормональную терапию, поскольку "не хочет оставаться девочкой". Он назвал себя "полиаморным пансексуалом" и рассказал, что состоит в отношениях с несколькими людьми разного пола.

В декабре прошлого года голливудская звезда Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и сменила имя на Эллиот.

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