Россия высылает десять американских дипломатов

Таким образом Россия зеркально ответит на введенные 15 апреля санкции США.

Россия вышлет десять американских дипломатов, передает zakon.kz.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вы напомнили, что десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из Соединенных Штатов. Мы ответим на эту меру зеркально, предложим десяти дипломатам Соединенных Штатов в Российской Федерации покинуть нашу страну. Сергей Лавров

Таким образом Россия зеркально ответит на введенные 15 апреля санкции США, когда были высланы 10 российских дипломатов и введены новые санкции против нескольких компаний и граждан РФ

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