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Военный самолет потерпел крушение в Карагандинской области

Фото: - 16 апреля 2021, 22:01

Экипаж, по предварительной информации,жив.

Самолет Минобороны РК потерпел крушение в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

Это истребитель СУ-30СМ. Экипаж жив.

В Министерстве обороны подтвердили факт крушения.

При проведении тренировочных полетов, при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель СУ-30. Экипаж самолета катапультировался, сейчас оба пилота находятся под врачебным наблюдением. К месту крушения направлена специальная комиссия. Будут расследоваться причины случившегося. пресс-служба МО РК

Инцидент произошел около 20:45.

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