Ровно год назад другой казахстанский истребитель рухнул в том же месте

Приложение zakon.kz
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Экипаж тогда также катапультировался. Летчики остались живы.
16 апреля 2020 года под Карагандой упал военный самолет. Сегодня - 16 апреля 2021 другой казахстанский истребитель рухнул там же, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел южнее аэродрома города Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики остались живы.
Приказом министра обороны была назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.
Необходимо добавить, что два года назад в 2019 году, там же в Карагандинской области- 21 апреля потерпел крушение еще один самолет.
Катастрофа воздушного судна легкой авиации тип FK14 Полярис произошла при выполнении тренировочного полета. Самолет упал на аэродроме Балапан. Погибло два человека.
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