Ровно год назад другой казахстанский истребитель рухнул в том же месте

Экипаж тогда также катапультировался. Летчики остались живы.

16 апреля 2020 года под Карагандой упал военный самолет. Сегодня - 16 апреля 2021 другой казахстанский истребитель рухнул там же, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел южнее аэродрома города Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики остались живы.

Приказом министра обороны была назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Необходимо добавить, что два года назад в 2019 году, там же в Карагандинской области- 21 апреля потерпел крушение еще один самолет.

Катастрофа воздушного судна легкой авиации тип FK14 Полярис произошла при выполнении тренировочного полета. Самолет упал на аэродроме Балапан. Погибло два человека.

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