Россия обнародовала ответные меры на новые американские санкции

Подчеркивается, что призывы Вашингтона воздерживаться от эскалации звучат лицемерно на фоне "очередного выпада против нашей страны", который предприняла администрация Джо Байдена.

Россия на бессрочной основе закроет въезд в страну восьми высокопоставленным деятелям США, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в полном заявлении об ответных мерах на новые антироссийские санкции США, опубликованном МИД РФ.

В частности, помощник российского президента Юрий Ушаков рекомендовал послу Соединенных Штатов в Москве Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации.

Кроме того, Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также будут приняты меры по ограничению работы американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются во внутренние дела России.

Затем был опубликован список американских чиновников, которым запрещается въезд в Россию:

Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США; Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США; Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США; Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности; Кристофер Рэй, директор ФБР; Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США; Джон Болтон, бывший помощник Президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН; Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ

В заявлении отмечается, что Россия хотела бы избежать дальнейшей эскалации в отношениях с США и готова к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной.

Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно — ни одна санкционная „волна“ безнаказанной не останется

Подчеркивается, что призывы Вашингтона воздерживаться от эскалации звучат лицемерно на фоне "очередного выпада против нашей страны", который предприняла администрация Джо Байдена.

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