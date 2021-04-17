Звезда "Гарри Поттера" скончалась в 52 года

Ранее она никому не говорила о своем диагнозе.

Британская актриса театра, кино и ТВ Хелен Маккрори - Нарцисса Малфой из саги о Гарри Поттере - умерла 16 апреля на 53-м году жизни, сообщает zakon.kz.

Об этом в Twitter сообщил муж Хелен, британская кинозвезда Дэмиэн Льюис.

С горем я объявляю о том, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина Хелен Маккрори скончалась дома. Дэмиэн Льюис

Помимо роли Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере, она известно ролью Полли Грэй в сериале "Острые козырьки".

Также она снялась в фильмах "007: Координаты "Скайфол", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Джейн Остин" и "Хранитель времени".

Всего Маккрори снялась в 82 фильмах за свою 35-летнюю актерскую карьеру. Популярность снискала и на театральной сцене, как актриса классических постановок, в основном - по Чехову и Шекспиру.

Звезде "Гарри Поттера" было 52 года. Ранее она никому не говорила о своем диагнозе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!