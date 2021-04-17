Самая дорогую картину мира назвали подделкой

Владелец Мухаммед бен Салман заплатил за полотно рекордные $450 млн.

Самая дорогая картина в истории "Спаситель мира" Леонардо да Винчи может оказаться подделкой, сообщает zakon.kz.

С таким утверждением выступили французские документалисты, которые сняли фильм о полотне стоимостью 450 миллионов долларов, передает Wall Street Journal.

На французском телевидении состоялся премьерный показ документального фильма Антуана Виткина "Спаситель на продажу". В ней была раскрыта причина, по которой "Спаситель мира" не был на выставке-блокбастере работ Леонардо да Винчи в Лувре в 2019 году.

Авторы фильма утверждают, что это произошло из-за отказа Лувра подчиниться требованиям Саудовской Аравии и выставить картину в качестве подлинного произведения Леонардо. В фильме отмечается, что после собственного научного анализа работы музей пришел к выводу, что да Винчи был лишь одним из авторов картины. Лувр сообщил об этом владельцу полотна, однако саудовский наследный принц продолжал настаивать на том, что картина "Спаситель мира" должна быть выставлена рядом с "Моной Лизой" как стопроцентная работа Леонардо да Винчи.

Владелец Мухаммед бен Салман заплатил за полотно рекордные $450 млн. В 2019-м наследный принц хотел одолжить картину Лувру для выставки, приуроченной к 500-летию со дня смерти художника. Но перед этим эксперты музея провели серию исследований. Авторы фильма утверждают, что после выводов научных анализов саудовский принц заставил Лувр лгать о подлинности картины, чтобы избежать публичного унижения,

Самая дорогая картина в мире несколько лет плавала в Красном море на яхте саудовского наследного принца и потом вновь пропала из виду.

Эта картина небольшая — 65 сантиметров в высоту. У нее невероятная история. Ее нашел американский торговец предметами искусства.

Картина из коллекции Карла I пропала в середине 18 века. Потом, в начале 20 века, оказалась в руках английского промышленника. В 1958 году произведение искусства опять сменило владельца и оказалось на лестнице в частном доме в Новом Орлеане. Картину купили за чуть больше тысячу долларов, отреставрировали и попытались перепродать уже под видом редкого шедевра кисти Леонардо да Винчи. Никто не поверил, пока картину не согласились оценить эксперты лондонской Национальной галереи. Из пяти человек только один высказался в пользу того, что писал ее сам да Винчи.

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