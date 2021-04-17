Стало известно, сколько заработал Путин за 2020 год

Доход Владимира Путина увеличился на 268 тысяч и составил 9,994 млн рублей.

Президент Владимир Путин в 2020 году получил 9 994 692 рубля дохода, говорится в его декларации о доходах и имуществе, сообщает zakon.kz.

Декларация опубликована на сайте Кремля.

Список имущества, которым владеет и пользуется президент РФ, остался неизменным: 77-метровая квартира, гараж, два автомобиля "Волга" ГАЗ М21, Нива и автомобильный прицеп "Скиф". В пользовании главы государства квартира площадью 153,7 кв. метров и 18-метровый гараж. Доход Владимира Путина увеличился на 268 тысяч и составил 9,994 млн рублей.

Самый большой доход среди сотрудников администрации президента (АП) за 2020 г. задекларировал помощник главы государства Игорь Левитин — 43,01 млн руб. В топ-5 вошли также:

первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко — 30,56 млн руб.

секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев — 34,61 млн руб.

заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов — 27,41 млн руб.

начальник управления президента России Александр Смирнов — 25,88 млн руб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков задекларировал доход в 12,53 млн руб., а его супруга Татьяна Навка — 212,88 млн руб.

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