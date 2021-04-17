Как понять, что вас "разводят" на ненужные анализы

Если пациент понял, что ему назначают ненужные анализы, врач советует поменять клинику.

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что многие платные медучреждения грешат избыточным назначением анализов. Среди них - анализы на биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови, онкомаркеры, а также некоторые анализы в гинекологии, передает zakon.kz.

В гинекологии к таким анализам можно отнести, например, мазки на условно-патогенную флору, которая присутствует в норме у женщины в организме. Некоторые врачи назначают такие мазки здоровым женщинам в рамках регулярного скрининга, а также в рамках "проверки на ИППП", - рассказала врач агентству "Прайм".

Условно-патогенные микроорганизмы: Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum.

По ее словам, эти микроорганизмы никак не связаны с инфекциями, передающимися половым путем.

Как предупреждает Ткаченко, если врач назначает анализ на большое количество онкомаркеров под предлогом "давайте проверим, нет ли у вас какого-нибудь рака" - это уловка.

Онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга - это очень устаревший подход. Даже широко известный ПСА (онкомаркер, определяющий риск рака предстательной железы) уже не используется для скрининга в развитых странах, - отметила она.

Врач подчеркнула, что анализ на онкомаркеры необходимо сдавать, если есть хроническое заболевание печени или обнаружено новообразование в яичнике. По ее словам, врач в этой ситуации хочет проверить его на злокачественность - в таких случаях могут назначить всего 2-3 показателя, а не целый набор анализов.

По словам врача, также часто предлагают "проверку иммунитета" с помощью показателей крови - в большинстве случаев будет назначена широкая панель анализов с довольно малой информативностью.

Осторожность следует соблюдать и при избыточном назначении анализов на витамины и микроэлементы. Обоснованными могут быть анализы на витамин Д, витамин В12, фолиевую кислоту, железо. Юлия Ткаченко

Также она отметила, что анализы на селен, цинк, кобальт и прочие редкие микроэлементы в организме чаще всего бессмысленны. Особенную осторожность следует проявить, если по результатам этих анализов вам советуют подобрать диету.

Понять, что вас "разводят" на ненужные анализы можно в том случае, если вы, к примеру, пришли в платную клинику для простой проверки здоровья, а терапевт после первого приема назначает вам огромный список анализов, в который входят и гормональные, и иммунологические исследования, и онкомаркеры.

Разобраться, какие анализы лишние, а какие обоснованы, если вы пришли в клинику с проблемой - довольно сложно. Но если вас торопят, говорят, что огромное количество анализов нужно сдать как можно скорее и "только в нашей клинике" и запугивают диагнозами, то лучше обратиться за вторым мнением в другую клинику. Юлия Ткаченко

Если пациент понял, что ему назначают ненужные анализы, врач советует поменять клинику, "так как обычно избыточное назначение анализов связано с построенной таким образом системой мотивации врачей".

Большинство докторов в таких клиниках поощряют не за решение проблемы пациента, а за назначение большого количества анализов и инструментальных исследований, что отнимает время у пациента и снижает эффективность лечения. Юлия Ткаченко

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