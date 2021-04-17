Как защититься от сезонной аллергии

По словам аллерголога, если появились симптомы аллергии, "лучше обратиться к врачу".

Для людей, которые страдают от сезонной аллергии, начался очередной сложный период, передает zakon.kz.

Как рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный, когда в воздухе начинает появляться пыльца, врачи фиксируют всплеск аллергических реакций.

В это время в средней полосе России пик пыления деревьев, и многие пациенты, кто в первый раз, а кто повторно, испытывают симптомы аллергии или поллиноз (сезонный аллергический риноконъюнктивит - прим. ред.). Это аллергическая реакция на пыльцу. Симптомы достаточно характерные, к ним относится обильный насморк, выраженный зуд в области носа и глаз, а также начинается чихание и слезотечение. Эти симптомы не проходят в течение нескольких дней, как это бывает при вирусной инфекции, а продолжают беспокоить. Алексей Бессмертный

В такой ситуации, как отметил аллерголог-иммунолог, "лучше обратиться к врачу".

Если нет возможности сразу посетить специалиста, он советует принять подходящий антигистаминный препарат и постараться ограничить контакт с аллергенами.

Можно принять антигистаминный препарат второго поколения в дозировке по возрасту, но потом все равно стоит обратиться к врачу. Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, то можно умыть лицо и промыть нос, чтобы смыть пыльцу. Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение. Для этого надо закрыть окна и регулярно проводить влажную уборку, - посоветовал врач.

Когда на улице много пыльцы, как подчеркнул Алексей Бессмертный, "стоит держаться от деревьев подальше".

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