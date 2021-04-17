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Резкое увеличение суточного прироста больных COVID-19 зафиксировали в РК

Фото: pixabay.com 17 апреля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 апреля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 284 173 случая, из них:

  • в городе Алматы – 44 909 (+680),
  • в городе Нур-Султан – 38 696 (+653),
  • в ВКО – 23 696 (+98),
  • в Атырауской области – 20 458 (+119),
  • в Карагандинской области – 20 309 (+205),
  • в Павлодарской области – 19 744 (+35),
  • в ЗКО – 16 956 (+114),
  • в Акмолинской области – 16 660 (+89),
  • в Алматинской области – 18 061 (+248),
  • в Костанайской области – 14 333 (+29),
  • в СКО – 13 534 (+43),
  • в городе Шымкенте – 8055 (+121),
  • в Актюбинской области – 7284 (+161),
  • в Жамбылской области – 6998 (+41),
  • в Мангистауской области – 4929 (+76),
  • в Туркестанской области – 4843 (+35),
  • в Кызылординской области – 4705 (+75).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане - 188,
  • в городе Алматы - 1590,
  • в городе Шымкенте - 20,
  • в Акмолинской области - 66,
  • в Актюбинской области - 135,
  • в Алматинской области - 191,
  • в Атырауской области - 19,
  • в ВКО - 43,
  • в Жамбылской области - 13,
  • в ЗКО - 99,
  • в Карагандинской области - 152,
  • в Костанайской области - 230,
  • в Кызылординской области - 33,
  • в Мангистауской области - 26,
  • в Павлодарской области - 38,
  • в СКО - 37,
  • в Туркестанской области - 12.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 244 517 человек.

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