Резкое увеличение суточного прироста больных COVID-19 зафиксировали в РК

За прошедшие сутки зарегистрировано 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 апреля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 284 173 случая, из них:
- в городе Алматы – 44 909 (+680),
- в городе Нур-Султан – 38 696 (+653),
- в ВКО – 23 696 (+98),
- в Атырауской области – 20 458 (+119),
- в Карагандинской области – 20 309 (+205),
- в Павлодарской области – 19 744 (+35),
- в ЗКО – 16 956 (+114),
- в Акмолинской области – 16 660 (+89),
- в Алматинской области – 18 061 (+248),
- в Костанайской области – 14 333 (+29),
- в СКО – 13 534 (+43),
- в городе Шымкенте – 8055 (+121),
- в Актюбинской области – 7284 (+161),
- в Жамбылской области – 6998 (+41),
- в Мангистауской области – 4929 (+76),
- в Туркестанской области – 4843 (+35),
- в Кызылординской области – 4705 (+75).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султане - 188,
- в городе Алматы - 1590,
- в городе Шымкенте - 20,
- в Акмолинской области - 66,
- в Актюбинской области - 135,
- в Алматинской области - 191,
- в Атырауской области - 19,
- в ВКО - 43,
- в Жамбылской области - 13,
- в ЗКО - 99,
- в Карагандинской области - 152,
- в Костанайской области - 230,
- в Кызылординской области - 33,
- в Мангистауской области - 26,
- в Павлодарской области - 38,
- в СКО - 37,
- в Туркестанской области - 12.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 244 517 человек.
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