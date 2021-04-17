Резкое увеличение суточного прироста больных COVID-19 зафиксировали в РК

За прошедшие сутки зарегистрировано 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 апреля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 284 173 случая, из них:

в городе Алматы – 44 909 (+680),

в городе Нур-Султан – 38 696 (+653),

в ВКО – 23 696 (+98),

в Атырауской области – 20 458 (+119),

в Карагандинской области – 20 309 (+205),

в Павлодарской области – 19 744 (+35),

в ЗКО – 16 956 (+114),

в Акмолинской области – 16 660 (+89),

в Алматинской области – 18 061 (+248),

в Костанайской области – 14 333 (+29),

в СКО – 13 534 (+43),

в городе Шымкенте – 8055 (+121),

в Актюбинской области – 7284 (+161),

в Жамбылской области – 6998 (+41),

в Мангистауской области – 4929 (+76),

в Туркестанской области – 4843 (+35),

в Кызылординской области – 4705 (+75).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане - 188,

в городе Алматы - 1590,

в городе Шымкенте - 20,

в Акмолинской области - 66,

в Актюбинской области - 135,

в Алматинской области - 191,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 43,

в Жамбылской области - 13,

в ЗКО - 99,

в Карагандинской области - 152,

в Костанайской области - 230,

в Кызылординской области - 33,

в Мангистауской области - 26,

в Павлодарской области - 38,

в СКО - 37,

в Туркестанской области - 12.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 244 517 человек.

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