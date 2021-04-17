Настойку для лечения коронавируса готовят в резиденции Кыргызстана

В аппарате заявили, что препарат поступает сразу в больницы и в свободной продаже в аптеках его нет.

В аппарате президента Кыргызстана Садыра Жапарова рассказали, что настойку из иссык-кульского корня готовят в госрезиденции "Ала-Арча", передает zakon.kz.

По информации 24.kg, что под это отведено отдельное помещение, весь процесс проходит в стерильных условиях с участием медицинских работников.

В аппарате заявили, что препарат поступает сразу в больницы и в свободной продаже в аптеках его нет.

Президент Кыргызстана предлагает лечиться от коронавируса народными методами.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Он озвучил больницы, где применяют отвар.

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