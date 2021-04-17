Одна из областей Казахстана вернулась в "желтую" зону по КВИ

Алматинская область вернулась в "желтую" зону по коронавирусу.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 апреля, сообщает zakon.kz.

Алматинская область из "красной" зоны вернулась в "желтую" зону по коронавирусу. Также в "желтой" зоне находятся Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне находятся Костанайская и Туркестанская области.

В "красной" зоне по-прежнему остаются Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.⠀

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