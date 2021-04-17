Полуторагодовалую девочку избили в образовательном центре в Алматы

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У ребенка множественные побои и черепно-мозговая травма.
В одном из детских образовательных центров в Алматы избили полуторагодовалую девочку, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщила основатель фонда "НеМолчиKz" Дина Тансари.
В Алматы в детском образовательном центре FUN избита девочка, которой всего полтора годика. У ребенка множественные побои и черепно-мозговая травма. Директор утверждает, что это сделал другой такой же ребенок! Сложно в это поверить, - написала она на своей странице в Facebook.
Тансари попросила замначальника Департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова взять это дело "на личный контроль".
Ребенок, в силу своего возраста, не может себя защитить, но надеемся сотрудники полиции Жетысуйского района Алматы установят личность правонарушителя? - заключила она.
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