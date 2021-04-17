Мать жестоко избила свою дочь в Жанаозене

У девочки сотрясение мозга.

В Жанаозене мать била родную дочь по голове железным предметом, передает zakon.kz.

По информации телеканала "Астана", 16-летнего подростка в больницу привез отчим. Врачи осмотрели пострадавшую. У нее сотрясение мозга.

Девочку после больницы отправили в центр адаптации. По словам девочки, она устала терпеть побои от близкого человека.

Девочку мать избила железным предметом по голове. В настоящее время состояние девочки удовлетворительное. Сейчас ведутся дела по лишению родительских прав матери. Поговорить с матерью не удалось, она не в состоянии, неадекватно себя ведет, - рассказала главный специалист отдела образования Жанаозена Сандугаш Сарсекова.

Как оказалось, жесткие методы воспитания в этой семье применяются постоянно. По словам девочки, мать бьет ее каждый день. При том, что десятиклассница единственный ребенок. Пострадавшая умоляет специалистов не возвращать ее домой.

Полицейские начали расследование по этому делу. Но окончательное решение о судьбе ребенка в любом случае примет суд.

Лишение материи родительских прав — это крайняя мера, уточняют в отделе образования. Ее применят только в том случае, если членам семьи не удастся найти общий язык после вмешательства специалистов, - сказала пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

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