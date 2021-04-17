Сколько алматинцев за сутки получили вакцину от COVID-19

За сутки в Алматы провакцинировано 9140 человек.

Информацию по вакцинации алматинцев по состоянию на 17 апреля предоставили в управлении общественного здоровья города, сообщает zakon.kz.

За сутки в Алматы провакцинировано 9140 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 16 апреля провакцинировано 126 099 человек. пресс-служба УОЗ Алматы

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в городе функционируют 203 пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1809 медицинских работников.

С 13 апреля начал работать пункт вакцинации в Музее им. А. Кастеева (ул. Сатпаева). С 15 апреля - рынок Тау-Самалы в Наурызбайском районе, - добавили в управлении.

По данным УОЗ, за 16 апреля в Алматы зарегистрировано 680 случаев коронавирусной инфекции (местные), из которых 562 - с симптомами и 118 - без симптомов. Выписано всего 506 пациентов, поступило – 416.

Итого в инфекционных стационарах (6060 коек) физически находится 3688 человек (102 детей), из них 830 - в тяжелом состоянии, 2858 - средней степени тяжести. В отделение реанимации и интенсивной терапии всего поступил 251 пациент. На ИВЛ – 26, на неинвазивной ИВЛ – 86, High flow занято – 93 аппарата. На амбулаторном наблюдении находится 6239 пациентов, с симптомами – 5384 с легкой и средней степенью, без симптомов – 855.

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