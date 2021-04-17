Астанчанин "подрался" с лифтом, нарушителя наказали

В отношении нарушителя возбуждено административное производство.

Полицейские наказали нарушителя, портящего общедомовое имущество в столице, сообщает zakon.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где молодой человек, зайдя в лифт дома, ломает камеры видеонаблюдения и стены лифта. Установлено, что инцидент имел место 16 апреля в 00:38 на левобережье столицы в ЖК "Дива". По данному факту установлен 21-летний житель столицы, который пришел в гости к родственникам. пресс-служба ДП Нур-Султана

Отмечается, что в отношении нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Процессуальное решение примет специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана, - добавили в пресс-службе.

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