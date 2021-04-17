Желтые линии на дорогах появились в Нур-Султане 

Данная разметка позволяет концентрировать внимание водителей.

В Нур-Султане появились желтые линии дорожной разметки, сообщает zakon.kz.

На территории столицы в экспериментальном порядке организована работа по применению двойной сплошной линии дорожной разметки в желтом цвете по проспекту Мангилик Ел от улицы Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра в пилотном проекте. Также планируется применить данную разметку на проспектах Женис и Сарыарка, - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

Как отметили в полиции, что требованиями нормативных актов регламентирующих порядок организации дорожного движения не исключается возможность применения указанной разметки в желтом цвете. По результатам изучения дорожной ситуации в период эксплуатации данной разметки будут внесены соответствующие изменения в законодательные акты Республики Казахстан, в том числе Правила дорожного движения.

Данная разметка позволяет концентрировать внимание водителей, тем самым повысить уровень дорожной безопасности, в том числе при ухудшении погодных условий связанных с выпадением осадков в зимний период времени – сказал начальник Управления административной полиции ДП г.Нур-Султана Ельжан Чупеков.

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