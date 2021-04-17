Космический корабль приземлился в степи Казахстана 

Все астронавты чувствуют себя отлично.

Космический корабль "Союз МС-17" приземлился в степи Казахстана, сообщает zakon.kz.

Все три члена экипажа космического корабля "Союз МС-17" с помощью спасателей вышли из спускаемого аппарата. Первым из корабля спасатели помогли выбраться командиру Сергею Рыжикову, затем астронавту Кэтлин Рубинс. Ей вручили букет цветов. Последнего извлекли Сергея Кудь-Сверчкова. Каждому после этого надели медицинскую маску.

По информации РИА Новости, на землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Командир экипажа Сергей Рыжиков доложил об отличном самочувствии команды астронавтов.

Экипаж "Союза МС-17" отправился в космос 184 дня назад. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, выполнив часть из запланированных работ на поверхности станции.

Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя небольшая утечка воздуха все еще продолжается.

Американка Кэтлин Рубинс дважды выходила в космос. НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".

После их отбытия на МКС остались семь человек.

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