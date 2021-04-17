Избили полуторагодовалую девочку. В ДП Алматы дали комментарий

Возбуждено уголовное дело.

Полуторагодовалую девочку избили в одном из алматинских образовательных центров. В полиции прокомментировали факт избиения ребенка, сообщает zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследование по ст. 141 УК РК и находится в производстве Управления полиции Жетысуского района. В рамках следствия будут проведены соответствующие процессуальные действия и экспертные исследования, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение. пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее основатель фонда "НеМолчиKz" Дина Тансари сообщила, что в Алматы в детском образовательном центре FUN была избита девочка, которой всего полтора годика. По ее словам, у ребенка множественные побои и черепно-мозговая травма. Директор же этого центра утверждает, что это сделал другой такой же ребенок. Правозащитница попросила замначальника ДП Алматы Рустама Абдрахманова взять это дело "на личный контроль".

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