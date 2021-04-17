Подключат ли алматинцам вновь отопление из-за предстоящих холодов

Такие непродолжительные климатические явления в географических широтах, где находится Алматы, весной наблюдаются ежегодно.

Ожидаемое в Алматы похолодание не повлияет на температурный режим в жилых домах. Об этом заявил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин, сообщает zakon.kz.

Кратковременное понижение температуры в Алматы из-за ожидаемого вторжения арктических воздушных масс не окажет существенного влияния на микроклимат в городских зданиях. Такие непродолжительные климатические явления в географических широтах, где находится Алматы, весной наблюдаются ежегодно. Ян Гирин

Более того, по его словам, "жилые дома здесь рассчитаны на резкие перепады температур, если в процессе эксплуатации в них не вносились конструктивные изменения, противоречащие строительному проекту". Даже в зимние месяцы, как отметил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы, "в случае аварийного отключения отопления они могут сохранять температурный режим от 1,5 до 2 суток".

Несмотря на снижение температуры наружного воздуха, комфорт внутри помещений можно создать, выполняя несколько простых правил. Прежде всего – это не оставлять открытыми надолго окна и входные двери квартиры, а также держать закрытыми вход в подъезд и подъездные фрамуги. КСК и прочим управляющим недвижимостью компаниям рекомендуем обеспечить теплозащиту зданий, перекрыв доступ холодного воздуха внутрь дома через чердаки, подвалы и другие подсобные помещения, - посоветовал он.

Вместе с тем, как отметил Гирин, "в ряд зданий, расположенных в предгорьях мегаполиса, в дни похолодания по мере необходимости подадут тепло от локальных котельных".

Таким же образом сохранят температурный режим в объектах здравоохранения и других социальных сфер, - заключил он.

В Алматы отопительный сезон 2020-2021 гг. завершен с 13 апреля. Такое решение было принято, согласно утвержденным нормативам, в связи с установившейся в городе среднесуточной температурой наружного воздуха более +8 градусов и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней.

С 17 по 19 апреля в Казахстане ожидают похолодание до минус 12 градусов. В частности, синоптики прогнозировали похолодание в Алматы и Нур-Султане.

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