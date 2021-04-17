Как узнать свой статус в приложении Ashyq

Узнать свой статус можно онлайн.

Как узнать свой статус по проекту "Ashyq", не посещая объекты предпринимательства, рассказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов, сообщает zakon.kz.

Узнать свой статус можно онлайн.

Каждому участнику проекта "Ashyq" присваивается QR-код, жители могут сделать его скриншот или сфотографировать и сохранить у себя на смартфоне. Далее переслать снимок с QR-кодом на другой смартфон, чтобы отсканировать со своего телефона и узнать свой статус. И узнав предварительно свой статус синий или зеленый можно смело посетить тот или иной объект "Ashyq" и офлайн отсканироваться, - сказал он.

Также можно сделать у себя на смартфоне своего рода "банк данных" с QR-кодами участников "Ashyq", сделав снимок и делиться ими, пересылая друзьям, коллегам и родным.

Как он отметил, что жители с красным и желтым статусами, которые сканировали онлайн свой статус, не посещая объект участника "Ashyq", не будут привлечены к штрафу в размере 30 МРП.

"Ashyq" - приложение для регистрации посетителей в общественных заведениях. Перед входом в общественное заведение пользователь сканирует специальный qr-код и предъявляет его администратору на входе. Код определяет статус посетителя. Статус посетителям присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр Контроля covid-19 Министерства здравоохранения РК.

"Красный" статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

"Желтый" присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.

"Синий" будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

"Зеленый" - знак полной свободы передвижения.

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